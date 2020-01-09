سياسة
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فتح باب التسجيل للأجانب في برنامج المنح الدراسية التركية
أعلنت "رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى"، البدء في تلقي طلبات التسجيل في برنامج المنح الدراسية لعام 2020، والذي يوفر فرصة التعليم العالي في تركيا للطلاب الأجانب.
فتح باب التسجيل للأجانب في برنامج المنح الدراسية التركية
من المقرر أن تستقبل طلبات التسجيل خلال الفترة بين 10 يناير/كانون الثاني الجاري و20 فبراير/شباط القادم
9 يناير 2020

تبدأ "رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى" (YTB) الحكومية، الجمعة، بتلقّي طلبات التسجيل في برنامج المنح الدراسية لعام 2020، والذي يوفر فرصة التعليم العالي في تركيا للطلاب الأجانب.

وأفاد بيان صادر عن YTB، أنه سيُفتح اعتباراً من الجمعة، باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية عن طريق الإنترنت للطلاب الراغبين في الدراسة في أبرز الجامعات التركية.

وتوفر تركيا فرصة التعليم على نطاق دولي، إلى جانب تقديمها منحاً للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم لتلقي التعليم في الجامعات التركية.

ويعدّ برنامج المنح الدراسية في مقدمة البرامج التنافسية، حيث يتم تمويله من طرف الدولة التركية، ويُقدّم للطلاب المميّزين فرصة مواصلة تعليمهم بمستويات مختلفة في الجامعات التركية.

ومن المقرر أن تستقبل "رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى" طلبات التسجيل للبرنامج خلال الفترة بين 10 يناير/كانون الثاني الجاري و20 فبراير/شباط القادم.

وتستقبل YTB الطلبات المقدمة للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني: ww.turkiyeburslari.gov.tr.

وسيكون تقديم الطلبات متاحاً للطلاب الراغبين في الدراسة في مراحل البكالوريوس (الليسانس) والماجيستير والدكتوراه.

ويكون التقديم للمنح التركية عبر شبكة الإنترنت، وكل من يجتاز التقييم الأولي يتم استدعاؤه لإجراء مقابلات في حوالي 100 نقطة حول العالم، ويحصل الناجحون على المنحة.

وفي عامهم الأول في تركيا، يتعلم الحاصلون على المنحة، اللغة التركية، ليتم لاحقاً توزيعهم على الجامعات.

وتوفر المنحة للطلاب مكاناً للسكن يتضمن وجبات طعام، كما يحصلون على راتب شهري وتأمين صحي مجاني، كما تغطي المنحة ثمن تذكرة سفر الطلاب للمرة الأولى إلى تركيا، وكذلك ثمن تذكرة عودتهم إلى بلادهم بعد التخرج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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