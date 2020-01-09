أفزعت كارثة الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينغ737" التي تحطمت على الأراضي الإيرانية العالم، وعلى الرغم من صدور تقارير أولية تشير إلى أن التحطم نتج عن عطل في المحرك، إلا أن دولاً أخرى بدأت تبحث في الأمر مشيرة إلى وجود أسباب إرهابية أدت إلى مقتل الـ176 شخصاً الذين كانوا على متنها من بينهم 82 إيرانياً و63 كندياً و11 أوكرانياً و10 سويديين وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين، حسب المصادر الأوكرانية.

وتعددت السيناريوهات التي تخمن أسباب التحطم، حيث أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية في تحقيقها الأولي أن الطائرة استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة".

الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم، نحو 2400 متر، ولم يبعث الطيّار بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية - منظمة الطيران المدني الإيرانية

وأشارت المنظمة إلى أن شهود عيان شاهدوا حريقاً على متن الطائرة ازدادت حدّته، كما استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلّق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.

وأجرت الطائرة التي عمرها ثلاث سنوات أحدث صيانة لها يوم الاثنين، وواجهت مشكلة فنية بعد فترة وجيزة من إقلاعها وبدأت في التوجه إلى مطار قريب قبل تحطمها.

وكالات المخابرات الغربية قالت أيضاً إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تسقط جراء تعرضها لصاروخ، بل تعرضت لعطل فني.

في السياق ذاته، قال مصدر أمني كندي لوكالة رويترز إن هناك أدلة على ارتفاع درجة حرارة أحد محركات الطائرة، فيما قالت خمسة مصادر أمنية -ثلاثة أمريكيين وأوروبي وكندي- للوكالة ذاتها "إن التقييم الأولى لأجهزة مخابرات غربية يفيد بأن الطائرة واجهت عطلاً فنياً ولم تُضرب بصاروخ".

شبهة إرهاب؟

تحطمت الطائرة الأوكرانية بعدما استهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في العراق بالصواريخ، ما أدى إلى وضع بعض الجهات لاحتمال أن يكون سقوط الطائرة جاء لأسباب إرهابية، خاصة بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرها نشطاء إيرانيون على موقع "تويتر" تُظهر بقايا صاروخ، زعموا أنها التُقطت بالقرب من موقع تحطم طائرة ركاب أوكرانية سقطت في إيران، الأربعاء، حسبصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتُظهر الصور التي التُقطت بالقرب من مكان سقوط الطائرة الأوكرانية بعد دقائق قليلة من الإقلاع قطعة غامضة من حطام يُعتقد أنه لصاروخ.

وتقول الصحيفة إن أحد النشطاء الإيرانيين كتب على موقع تويتر قائلاً "هذه قطعة عثر عليها في موقع تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، سقطت أمام منزل أحد السكان، هل تحتوي الطائرة على أي شيء مثل هذا؟ أليس هذا صاروخاً؟".

وطالبت جهات دولية بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له إن بلاده تدعو إلى "تعاون كامل مع أي تحقيق في سبب التحطم". وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة متابعة هذا الحادث عن كثب وهي مستعدة لتقديم كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا".

وسيحقق الجانب الأوكراني فيما نُشر من صور لأجزاء من صاروخ روسي وآثار الشظايا على جسم الطائرة المنكوبة قرب طهران، حسب وكالة "إنترفاكس". وقال الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إن خبراء لجنة التحقيق الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إيران يسعون إلى الكشف عن أجزاء من صاروخ روسي الصنع وجد في مكان تحطم الطائرة.

نبحث فرضيات عدة بشأن حادث الطائرة، منها إسقاطها بصاروخ أو انفجار بالمحرك - الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني

إيران والصندوق الأسود

ترفض إيران التكهنات المتداولة حول الحادث، إذ جددت مصادر إيرانية رسمية الحديث عن تسبب خلل فني في سقوط الطائرة الأوكرانية، رافضة التعاون مع الأمريكيين في التحقيق. وقال وزير النقل الإيراني محمد إسلامي إن "نيراناً اشتعلت في الطائرة بسبب خلل فني، ما تسبب في تحطمها".

إيران تحقق في أسباب الحادث بعد فحص الصندوق الأسود، ولن تسلم هذا الصندوق لشركة بوينغ الأمريكية المنتجة للطائرة - علي عابد زادة مساعد وزير النقل الإيراني

وأعلنت طهران أنها لن تسلم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة إلى شركة بوينغ، مصنعة الطائرة، أو الولايات المتحدة، مستفيدة من قواعد الطيران العالمية التي يحق لها بموجبها تولي مسؤولية التحقيق في الحادث.

من جانبه، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات بثها التلفزيون الكف عن التكهن ونظريات المؤامرة والتقييمات المتعجلة فيما يتعلق بتحطم الطائرة، حسب وكالة رويترز.