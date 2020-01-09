أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، من أجل التركيز على حماية القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنوداً تابعين له.

جاء ذلك في بيان، بعد يوم من إعلان عدد من الدول الأوروبية والآسيوية نقل جنودها من العراق إلى الكويت وأماكن أخرى غير معلنة، على خلفية تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال التحالف: "علقنا الأنشطة المتعلقة بالتدريب والتي كانت تتم بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لعمليات القضاء على داعش"، وأضاف أنه ينتظر "توضيحاً حول تأثير قرار البرلمان العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية على بقاء عناصره في العراق".

من جهة أخرى، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد في الحرس الثوري قوله إن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق لم تستهدف قتل جنود أمريكي، بل هدفت للإضرار "بالآلة العسكرية" الأمريكية، مضيفاً أنها بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة.

وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، إن "الثأر الملائم" لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

وأضاف أن إيران لديها مئات الصواريخ على أهبة الاستعداد، وعندما أطلقت طهران الصواريخ، الأربعاء، استخدمت "الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الملاحة بالطائرات والطائرات المُسيّرة (الأمريكية)".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وافق البرلمان العراقي على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني.