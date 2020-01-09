سياسة
2 دقيقة قراءة
التحالف الدولي يعلّق أنشطته في العراق وسط تهديدات إيرانية جديدة
قال التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، إنه علّق أنشطته العسكرية في العراق، في الوقت الذي قال فيه قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق "بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة".
التحالف الدولي يعلّق أنشطته في العراق وسط تهديدات إيرانية جديدة
إعلان التحالف الدولي جاء بعد يوم من إعلان عدد من الدول الأوروبية والآسيوية نقل جنودها من العراق / DPA
9 يناير 2020

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، من أجل التركيز على حماية القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنوداً تابعين له.

جاء ذلك في بيان، بعد يوم من إعلان عدد من الدول الأوروبية والآسيوية نقل جنودها من العراق إلى الكويت وأماكن أخرى غير معلنة، على خلفية تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال التحالف: "علقنا الأنشطة المتعلقة بالتدريب والتي كانت تتم بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لعمليات القضاء على داعش"، وأضاف أنه ينتظر "توضيحاً حول تأثير قرار البرلمان العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية على بقاء عناصره في العراق".

من جهة أخرى، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد في الحرس الثوري قوله إن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق لم تستهدف قتل جنود أمريكي، بل هدفت للإضرار "بالآلة العسكرية" الأمريكية، مضيفاً أنها بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة.

وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، إن "الثأر الملائم" لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

وأضاف أن إيران لديها مئات الصواريخ على أهبة الاستعداد، وعندما أطلقت طهران الصواريخ، الأربعاء، استخدمت "الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الملاحة بالطائرات والطائرات المُسيّرة (الأمريكية)".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وافق البرلمان العراقي على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us