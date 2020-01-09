سياسة
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أردوغان: سنكون أينما يجب أن نكون من أجل حماية مصالح تركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده لن تتردد في مواجهة أعدائها، مؤكداً أنها ستكون موجودة في أي مكان لحماية مصالحها. وأشار أردوغان إلى أن تركيا موجودة في ليبيا لإنهاء الظلم فقط، "وذلك بناء على دعوة تلقيناها منها".
أردوغان: سنكون أينما يجب أن نكون من أجل حماية مصالح تركيا
أردوغان أوضح أن تركيا موجودة في ليبيا لإنهاء الظلم  / AA
9 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده لن تتردد في مواجهة أعدائها، مؤكداً أنها ستكون موجودة في أي مكان لحماية مصالحها.

وخلال مراسم تعيين شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، والتي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أشار أردوغان إلى أن تركيا موجودة في ليبيا لإنهاء الظلم فقط، "وذلك بناء على دعوة تلقيناها منها".

وأضاف "من أجل حماية مصالح تركيا سنكون أينما يجب أن نكون، ولن نتردد في مواجهة مَن علينا مواجهته".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسوريا و البحر الأبيض المتوسط حتى النهاية".

والأربعاء، دعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.

وأكد الزعيمان ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وطالب الرئيسان الأطراف في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.

وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الليبية. وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة أممية لمعالجة الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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