سياسة
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أنقرة: أطروحات بيان اجتماع القاهرة حول شرق المتوسط غير واقعية
أكّدَت الخارجية التركية أن مذكرتَي التفاهم مع الحكومة الليبية متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان، وأن بيان اجتماع القاهرة أظهر مجدَّداً مدى صواب خطوات أنقرة في المتوسط، لأن تركيا مستعدة للتعاون مع جميع البلدان، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية.
أنقرة: أطروحات بيان اجتماع القاهرة حول شرق المتوسط غير واقعية
أنقرة: أطروحات بيان اجتماع القاهرة حول المتوسط غير واقعية / AP
9 يناير 2020

شدّدت وزارة الخارجية التركية على أن البيان الصادر عن اجتماع القاهرة الوزاري حول التطورات في شرق المتوسط، مبني بالكامل على أطروحات غير واقعية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الخميس، حول الاجتماع الذي انعقد في القاهرة الأربعاء، بمشاركة وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية.

وقالت الوزارة إن مذكرتَي التفاهم اللتين وقّعتهما تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليّاً، متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان.

وأشارت إلى أن هاتين المذكرتين تُعَدّان ردّاً على الأطراف الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط.

وبيّنت الخارجية التركية أن بيان اجتماع القاهرة أظهر مجدَّداً مدى صواب خطوات أنقرة في شرق المتوسط.

تركيا لها الحق في أن تكون صاحبة كلمة في المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر المتوسط

- بيان الخارجية التركية

وجددت تأكيدها أن تركيا مستعدة للتعاون مع جميع البلدان، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية، لتحويل شرق المتوسط إلى ساحة تعاون لا صراع.

ومساء الأربعاء أعلنت القاهرة انطلاق اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن وزير خارجية البلاد لويجي دي مايو، لم يوقّع على البيان الختامي لاجتماع القاهرة، ووصفه بأنه "غير متوازن للغاية".

وأشارت إلى أن الوزير طالب نظراءه من الدول المجتمعة بتخفيف موقفهم المتشدد حيال تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليّاً فايز السراج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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