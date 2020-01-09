أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام الخميس، أن إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب في مجلس الشيوخ بخصوص عزله ستبدأ الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح له لقناة فوكس نيوز الأمريكية، أشار فيه إلى أن إجراءات العزل انتهت في مجلس النواب، منتقداً عدم إرسال المجلس بندين يتعلقان بإجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ (أحدهما حول إساءة استخدام سلطته، والآخر بخصوص عرقلة عمل الكونغرس).

ووصف غراهام عدم إرسال البندين بأنه "ألعوبة" من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، مضيفاً أن "حجة بيلوسي من أجل العزل تنهار الآن".

ويُجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم استغلال ترمب سلطته للضغط على أوكرانيا كي تفتح تحقيقاً ضدّ أحد خصومه السياسيين.

وتعود القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن المرشح المحتمل لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يُفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامَي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.