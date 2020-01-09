وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، لإجراء مباحثات رسمية.

ويلتقي وزير الخارجية التركي المسؤوليين العراقيين، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة، على خلفية تطورات الأحداث عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، والقصف الإيراني على القواعد الأمريكية في الأنبار فجر الأربعاء.

وأشار جاوش أوغلو عبر حسابه على تويتر إلى إن هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتَوجَّه الوزير التركي إلى قصر الحكومة في بغداد لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

ومن المنتظر أن يلتقي جاوش أوغلو الرئيس العراقي برهم صالح، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت في بيان الأربعاء، أن جاوش أوغلو سيزور العراق الخميس، في إطار "المبادرات الدبلوماسية المكثفة لتخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة نتيجة التطورات الأخيرة".

وأوضح البيان أن الزيارة التي من المتوقع أن تستمرّ يوماً واحداً، ستتضمن إجراء مباحثات حول المستجدات الإقليمية، والقضايا الثنائية بين البلدين.