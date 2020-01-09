تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في خطوة قد تضع حدّاً لتوترات تجارية أثّرت في الاقتصاد العالمي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه سيوقِّع المرحلة الأولى من الاتفاق في وقت لاحق الأسبوع المقبل.

وصرّح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ للصحفيين، بأن ليو خه الذي يرأس فريق التفاوض الصيني مع الجانب الأمريكي، سيتوجّه إلى واشنطن خلال الفترة بين 13 و15 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيحضر ونظيره الصيني شي جين بينغ، مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين. وكانت واشنطن وبكين أعلنتا في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حينها، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنتهِ بعد، بما يعني أن مخاطر تصاعدها قائمة.

وأضافت الوكالة: "الحرب التجارية لا تزال بعيدة عن نهايتها، وحتى بعد اتفاق المرحلة الأولى سيظل معدَّل التعريفة الأمريكية الفعال على الواردات الصينية (16% مقارنة مع 25% قبل الاتفاق الأولي) أعلى بكثير من مستوى 3% الذي كان قبل بدء الحرب التجارية".