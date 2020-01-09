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أردوغان وبوتين يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من منتصف ليلة 12 يناير، وترمب يقول إنه لم يُصَب أي أمريكي في الهجمات الإيرانية بالعراق.

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أردوغان وبوتين يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من منتصف ليلة 12 يناير

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ابتداءً من منتصف ليلة 12 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري. [TRT عربي]

وأضاف جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروس سيرغي لافروف في إسطنبول، أن "الرئيس أردوغان ونظيره الروسي بحثا خلال لقاء عُقد في إسطنبول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية". [TRT عربي]

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ "أردوغان وبوتين شدّدا على أهمية مشاركة جميع الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحلّ هذه الأزمة". [الأناضول]

ترمب: لم يُصَب أي أمريكي في الهجمات الإيرانية بالعراق

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، عدم إصابة أي أمريكي في الهجمات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق. [TRT عربي]

وقال ترمب في مؤتمر صحفي ردّاً على الهجمات: "لم نتكبد أي خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون وقاعدتانا العسكريتان تعرضتا لأضرار طفيفة فقط"، ولوّح بفرض مزيد من العقوبات على إيران، وقال إن إدارته تقيّم مزيداً من الخيارات للتعامل مع طهران، وأضاف أنه لن يسمح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي ما دام في الرئاسة. [رويترز]

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر الأربعاء استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردّاً على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة الماضية. [TRT عربي]