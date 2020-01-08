سياسة
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ترمب: لم يُصب أي أمريكي في الهجمات الإيرانية بالعراق
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عدم وقوع أي قتلى من الجنود الأمريكيين في الهجمات الإيرانية، وقال "لم نتكبد أي خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون وتعرضت قاعدتانا العسكريتان لأضرار طفيفة فقط"، ملوّحاً بفرض المزيد من العقوبات على إيران.
ترمب: لم يُصب أي أمريكي في الهجمات الإيرانية بالعراق
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما صرحت به إيران حول وقوع قتلى أمريكيين في الهجمات على قواعد أمريكية بالعراق / Reuters
8 يناير 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، عدم إصابة أي أمريكي في الهجمات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وقال ترمب في المؤتمر الصحفي رداً على الهجمات "لم نتكبد أي خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون وقاعدتانا العسكريتان تعرضتا لأضرار طفيفة فقط".

ولوّح ترمب بفرض مزيد من العقوبات على إيران وقال إن إدارته تقيّم مزيداً من الخيارات للتعامل مع طهران.

وأضاف أنه لن يسمح مطلقاً لإيران بامتلاك سلاح نووي طالما بقي في الرئاسة.

وانتقد ترمب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى، إذ وصفه بـ"المعيب"، وأضاف "يجب على إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية وإنهاء دعمها للإرهاب".

كما لفت ترمب إلى أن بلاده حققت الاستقلال في مجال الطاقة ولم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط.

وأكد "لقد أصبحنا المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم، نحن الآن لم نعد في حاجة لنفط الشرق الأوسط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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