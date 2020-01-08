قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ابتداءً من الساعة 00:00 منتصف ليلة 12 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروس سيرغي لافروف في إسطنبول أن "الرئيس أردوغان ونظيره الروسي بحثا خلال لقاء عقد في إسطنبول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية".

وأشار إلى أن الرئيسين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الملف السوري ووقف إطلاق النار بإدلب، وكذلك التوتر الأمريكي-الإيراني، والأوضاع في كُلّ من العراق وليبيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في العراق، وطالبا بحل سلمي للوضع في الخليج".

وأضاف "الرئيسان أردوغان وبوتين يعملان لإيجاد حلول جذرية مبنية على السلام في سوريا".

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنّ "أردوغان وبوتين شددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة".

ووصل بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الثلاثاء، إلى إسطنبول للمشاركة في افتتاح خط أنابيب السيل التركي، الذي أقيمت مراسمه في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول.