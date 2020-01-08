سياسة
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كارلوس غصن: تعرضت لضغوط خلال التحقيق معي في اليابان
أعلن كارلوس غصن، المدير السابق لشركة "نيسان" لصناعة السيارات، أنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً للشركة.
كارلوس غصن: تعرضت لضغوط خلال التحقيق معي في اليابان
غصن: أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلباً على السلطات اللبنانية / AFP
8 يناير 2020

قال كارلوس غصن، المدير السابق لشركة "نيسان" لصناعة السيارات، الأربعاء، إنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً للشركة.

وأضاف غصن، في مؤتمر صحفي في بيروت: "لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي".

وأشار، في أول حديث له عقب هروبه من اليابان، إلى أنه يسعى من خلال حديثه إلى "تنظيف صورته أمام العالم وتفسير ما حصل معه".

وشدد، غصن وهو برازيلي من أصل لبناني ولد في فرنسا، على أن الاتهامات الموجهة له "مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه".

وتابع: "أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلباً على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية-اليابانية".

وجرى توقيف غصن، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" حينما كان رئيساً لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، وظلّ يخضع للمراقبة في انتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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