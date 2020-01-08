سياسة
2 دقيقة قراءة
وول ستريت: ناقلات النفط السعودية تعلّق مرورها عبر مضيق هرمز
نشرت الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال، أن شركة "البحري" السعودية تعلّق مرور ناقلاتها النفطية عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما لم تعلّق السعودية حتى اللحظة على الخبر من جهتها.
وول ستريت: ناقلات النفط السعودية تعلّق مرورها عبر مضيق هرمز
وول ستريت: ناقلات النفط السعودية تعلّق مرورها عبر مضيق هرمز / AP
8 يناير 2020

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، أن الجهة المشغلة لناقلات النفط السعودية علّقت مرورها عبر مضيق هرمز، حتى إشعار آخر، في قرار قد تتبعه قرارات مشابهة من دول الجوار.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفجر الأربعاء أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردّاً على مقتل سليماني.

وتُعَدّ الشركة الوطنية للنقل البحري "البحري"، الناقل الرئيسي للنفط الخام السعودي إلى الخارج، إذ تملك الحكومة السعودية منها نحو 43%.

ولم تعلق الشركة السعودية حتى اللحظة على ما نشرته الصحيفة الأمريكية.

وينظر محللون إلى مضيق هرمز كإحدى أدوات الرد الإيرانية على عملية الاغتيال، خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، بما يهدِّد بارتفاع الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.

وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق في 2018، 21 مليون برميل، بما يعادل 21% من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي للنفط في العالم.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يوميّاً، وأكبر مصدّر له بمتوسط يومي 6.9 مليون برميل يوميّاً.

وتُعَد "البحري" أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم، إذ وصل حجم أسطول شركة البحري إلى 90 سفينة، منها 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 ناقلات متعددة الاستخدامات، وكذلك 5 ناقلات للبضائع السائبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us