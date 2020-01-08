يزور وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو العراق الخميس، على خلفية تطورات الأحداث عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، والقصف الإيراني على القواعد الأمريكية في الأنبار فجر الأربعاء.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان، أن جاوش أوغلو سيزور العراق الخميس، في إطار "المبادرات الدبلوماسية المكثفة لتخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة نتيجة التطورات الأخيرة".

وأوضح البيان أن الزيارة التي من المتوقع أن تستمر يوماً واحداً، ستتضمن إجراء مباحثات حول المستجدات الإقليمية، والقضايا الثنائية بين البلدين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردّاً على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلاً على الأقلّ، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضراراً كبيرة في قاعدة عين الأسد رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب أحيط علماً بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع من كثب.