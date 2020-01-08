قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء، إن بلاده "وجهت صفعة إلى وجه الولايات المتحدة"، تعليقاً على الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران ضد قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة إن "الهجوم الصاروخي على القاعدتين الأمريكيتين في العراق ناجح، فعدونا هو أمريكا والكيان الصهيوني، ووجهنا إلى الولايات المتحدة صفعة الليلة الماضية"، مؤكّداً أنّ العمل العسكري ضدّ واشنطن "ليس كافياً".

وفي السياق نفسه جدّد خامنئي رفضه استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، وتابع: "التفاوض بشأن البرنامج النووي كان مقدمة للتدخل، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم أن وجودها في المنطقة مرفوض".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردّاً على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلاً على الأقلّ، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضراراً كبيرة في قاعدة عين الأسد، فيما نفى مسؤول أمريكي سقوط قتلى بصفوف جنود بلاده.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب أحيط علماً بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع من كثب.