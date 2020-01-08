سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 8 يناير/كانون الثاني 2020
قالن: أولوية تركيا في ليبيا وقف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن / AA
8 يناير 2020

أهمالأحداث:

تركيا تقول إن أولويتها في ليبيا وقف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن سليماني لم يكُن في مهمَّة دبلوماسية ببغداد، واغتيل لتَسلَم أرواح الأمريكيين.

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      الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا وقف الاشتباكات

      قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن أولوية بلاده في ليبيا هي وقف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار. [TRTعربي]

      وأضاف في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة: "أولويتنا في ليبيا وقف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار". [TRTعربي]

      وأعرب عن استنكاره عدم إدانة المجتمع الدولي هجمات حفتر، وعدم محاسبته على جرائمه، مؤكّداً أن بلاده تبذل جهودها لوقف إطلاق النار في ليبيا. [الأناضول]

      بومبيو: سليماني لم يكُن في مهمة دبلوماسية ببغداد

      قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لم يكُن في مهمة دبلوماسية في بغداد عندما قتلته الولايات المتحدة في ضربة جوية الأسبوع الماضي. [TRT عربي]

      وتساءل بومبيو أمام الصحفيين: "هل تشير أي خلفية إلى احتمال، ولو من بعيد، أن قاسم سليماني كان متوجهاً إلى بغداد لأداء مهمة سلمية؟". [TRT عربي]

      وأضاف متسائلاً: "هل يصدق أحد أن سليماني كان يزور العراق في مهمة دبلوماسية أو رسول سلام؟ هذا غير صحيح". [TRT عربي]

      وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الرئيس ترمب اتخذ قرار قتل سليماني بعد اطّلاعه على معلومات استخباراتية، وواشنطن ستتّخذ كل إجراء ممكن ويتماشى مع القانون الدولي ضدّ إيران". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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