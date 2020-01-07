قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الثلاثاء، إن أولوية بلاده في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة "أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار".

وأعرب عن استنكاره لعدم إدانة المجتمع الدولي لهجمات حفتر، وعدم محاسبته على جرائمه، مؤكداً على أن بلاده تبذل جهودها لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وفي شأن آخر، أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن موقف تركيا من نظام بشار الأسد واضح، وأن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.

وأكد أن الملف السوري سيكون على رأس الأجندة في القمة التي ستنعقد الأربعاء بين الرئيسين أردوغان وبوتين.

ولفت إلى أن النظام السوري مدعوماً من روسيا يرتكب مجازر ضد المدنيين، "وهذا مخالف لكل القوانين الدولية، وكذلك مخالف لاتفاقاتنا مع روسيا".

وأوضح في سياق آخر أن بلاده، تواصل الدعوة لضبط النفس والهدوء، في ظل ازدياد حدة التوتر الأمريكي الإيراني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان سيكثف لقاءاته بهذا الشأن.

وقال "نبذل قصارى جهودنا لوضع حد للتوترات الحاصلة في المنطقة بعد مقتل سليماني، ونبذل مساعي كبيرة كي لا تنزلق المنطقة إلى الحرب".

وأضاف قالن: "يتعين على الجميع التصرف بحكمة وهدوء، وسنواصل تجديد دعوتنا إلى ذلك".

ولفت قالن إلى أن تركيا لم تطلب التوسط بين الطرفين. مشيراً إلى أنها واحدة من بضع بلدان و"ربما أهم بلد"، يمكنها الحديث مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء.