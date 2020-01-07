سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن
أكد الناطق باسم الرئاسة التركية أن أولوية بلاده في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار.
الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن
قالن: أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن  / AA
7 يناير 2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الثلاثاء، إن أولوية بلاده في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة "أولويتنا في ليبيا إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار".

وأعرب عن استنكاره لعدم إدانة المجتمع الدولي لهجمات حفتر، وعدم محاسبته على جرائمه، مؤكداً على أن بلاده تبذل جهودها لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وفي شأن آخر، أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن موقف تركيا من نظام بشار الأسد واضح، وأن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.

وأكد أن الملف السوري سيكون على رأس الأجندة في القمة التي ستنعقد الأربعاء بين الرئيسين أردوغان وبوتين.

ولفت إلى أن النظام السوري مدعوماً من روسيا يرتكب مجازر ضد المدنيين، "وهذا مخالف لكل القوانين الدولية، وكذلك مخالف لاتفاقاتنا مع روسيا".

وأوضح في سياق آخر أن بلاده، تواصل الدعوة لضبط النفس والهدوء، في ظل ازدياد حدة التوتر الأمريكي الإيراني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان سيكثف لقاءاته بهذا الشأن.

وقال "نبذل قصارى جهودنا لوضع حد للتوترات الحاصلة في المنطقة بعد مقتل سليماني، ونبذل مساعي كبيرة كي لا تنزلق المنطقة إلى الحرب".

وأضاف قالن: "يتعين على الجميع التصرف بحكمة وهدوء، وسنواصل تجديد دعوتنا إلى ذلك".

ولفت قالن إلى أن تركيا لم تطلب التوسط بين الطرفين. مشيراً إلى أنها واحدة من بضع بلدان و"ربما أهم بلد"، يمكنها الحديث مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us