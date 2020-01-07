سياسة
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عقب لقائه تبون.. جاوش أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بخصوص الأزمة الليبية
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في العاصمة الجزائر، فيما قال جاوش أوغلو إن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.
عقب لقائه تبون.. جاوش أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بخصوص الأزمة الليبية
تبون: نعرف أنّ تركيا دولة كبيرة والعلاقات بين تركيا والجزائر متينة / AA
7 يناير 2020

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، أن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

وقال جاوش أوغلو، في تغريدة، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائر، إن بلاده ستزيد التعاون مع الجزائر "إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية".

وكان جاوش أوغلو التقى، في وقت سابق الثلاثاء، رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وعقد مع الأخير اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود.

ووصل جاوش أوغلو، مساء الاثنين، إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وقضايا إقليمية على رأسها الأزمة الليبية.

من جهته، قال تبون في استقبال جاوش أوغلو: "نعرف أنّ تركيا دولة كبيرة. العلاقات بين تركيا والجزائر متينة".

وفي تغريدة أخرى، أشار جاوش أوغلو إلى أنّ الاستثمارات التركية في الجزائر تأتي في المرتبة الأولى؛ حيث بلغت 3.5 مليار دولار، وقال: "سنطور علاقاتنا الثقافية والسياحية وعلى صعيد الأرشيف، وذلك بالقوة التي نستمدها من تاريخنا المشترك".

ولفت إلى أنه التقى نظيره الجزائري في الأشهر الثلاثة الماضية مرتين، كما أشار إلى أنّ اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين كانت مثمرة، وتناولت التطورات في ليبيا إلى جانب القضايا الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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