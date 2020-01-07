سياسة
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الحكومة الليبية: الجزائر ستلعب دوراً إيجابياً في وقف العدوان على طرابلس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، الثلاثاء، إن الجزائر ستلعب دوراً في وقف العدوان على العاصمة طرابلس واستقرار البلاد. وأوضح متحدث الخارجية أن "الجزائر معوّل عليها بأن يكون موقفها داعماً للشعب الليبي، ولوقف العدوان ووقف المجازر".
الحكومة الليبية: الجزائر ستلعب دوراً إيجابياً في وقف العدوان على طرابلس
المتحدث باسم الخارجية الليبية يؤكد أن الدور الجزائري مهم جداً لوقف العدوان  / AA
7 يناير 2020

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، الثلاثاء، أن الجزائر ستلعب دوراً في وقف العدوان على ليبيا واستقرارها.

جاء ذلك في حديث أجراه القبلاوي مع الإذاعة الرسمية الجزائرية، تعليقاً على زيارة أجراها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الاثنين، إلى الجزائر.

وحسب متحدث الخارجية الليبية، فإن "الجزائر معوّل عليها بأن يكون موقفها داعماً للشعب الليبي، ولوقف العدوان ووقف المجازر".

وأفاد أن "الدور الجزائري مهم جداً، باعتبار أن الجزائر جارة، وباعتبارها لم تتورط في الأزمة الليبية عسكرياً".

وأوضح "إننا على يقين من أن الجزائر ستلعب دوراً إيجابياً في وقف العدوان و في استقرار الدولة الليبية".

وتابع: "والدليل هو التصريح الذي صدر عن الرئاسة الجزائرية أمس (الاثنين) عندما أكدت أن طرابلس خط أحمر، وترجو من الجميع ألا يتجاوزوه".

ورحب المتحدث بدعوة الجزائر إلى مؤتمر برلين رسمياً بالقول: "بدأنا نجني ما حاولنا أن نركز عليه في الأيام السابقة، وهو ضرورة إشراك الجزائر في أية تسوية سياسية بأي مؤتمر أو جهود دولية".

والاثنين، أجرى السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق زيارة إلى الجزائر دامت ساعات، التقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون.

وعقب المباحثات، أكد بيان للرئاسة الجزائرية، أنه على "المجموعة الدولية، وخاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن بليبيا، وحثت الأطراف المتنازعة على إنهاء التصعيد".

ونقل البيان عن السراج تأكيده على "ثقته الكاملة في المجهودات التي تبذلها الجزائر للتخفيف من حدة التصعيد ودعمها للحل السياسي".

ونددت الجزائر، وفق البيان ذاته، بأعمال العنف، وآخرها المجزرة التي حصدت أرواح حوالي 30 طالباً السبت، في الكلية العسكرية بطرابلس، واصفة القصف بـ"عمل إجرامي يرقى إلى جريمة حرب".

والأحد، أعلنت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، أن الهجوم تم بطائرة مُسيّرة صينية الصنع زودت بها الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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