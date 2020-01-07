ما زالت التهديدات الإيرانية بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تتوالى، تواجهها تهديدات أمريكية وردود قوية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن الأزمة ما زالت بمستوى الكلام والتصريحات، باستثناء قرار استمرار طهران في خفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، وبدأت بخطوة جديدة مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة لعدد أجهزة الطرد المركزي.

وما لم تغير واشنطن سياستها تجاه طهران لن تعود الأخيرة إلى تطبيق الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ويقود دونالد ترمب حرباً كلامية مفتوحة على إيران كان آخرها تهديده بضرب مواقع ثقافية إيرانية، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ألمح بقوة إلى أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف تلك المواقع قائلاً للصحفيين "سنتبع قوانين الصراع المسلح، حسب وكالة رويترز، فيما قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي الاثنين إن ترمب واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران.

وعن تناقض الرئيس الأمريكي بين التهديد واللغة التي يدعو بها إلى الحوار أحياناً، قال الكاتب والباحث السياسي الإيراني مصيب النعيمي في حديث لـTRT عربي إنه "لا قيمة للتهديد ولكلام ترمب، وبالنسبة لإيران فإن أمريكا أخطأت خطأ جسيماً ومن حقها أن ترد عليه، لذلك من مصلحة العالم أن ترد، لأنه لا معنى أن تقرر أمريكا إنهاء حياة أي شخص تريده وإلا لن يكون هناك أي أمن في العالم".

وأكد الكاتب النعيمي أن الرد الإيراني على مقتل سليماني حتمي، وليس لدى طهران أي مصلحة في العودة إلى التزام الاتفاق النووي إلا إذا عاد الجميع، خاصة في ظل استمرار فرض العقوبات عليها، لأن أمريكا كانت أول من خرق الاتفاق فيما أعلن الغرب دعمه لها.

وأضاف "ضيعت ايران أكثر من ثلاث سنوات على وعود فارغة من الأوروبيين وهذا يعني أن إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي بعد الدعوات الأوروبية".

الناتو بجانب واشنطن وانقسام أوروبي

ورجح الصحفي المعتمد لدى حلف الناتو حسين الوائلي في حديث مع TRT عربي أن تنقسم أوروبا حول موضوع إيران التي لن تستمع مجدداً إلى تلك الأصوات التي لم تفعل شيئاً، دوليّاً، فيما يخص العقوبات على طهران، خصوصاً بعد أن دخل العراق على الخط والعقوبات التي سيفرضها ترمب عليه، وهو ما سيعرقل مسألة مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وستتضرر دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا من الانسحاب غير المباشر.

وأضاف "نبرة خطاب أمين عام الناتو تجاه إيران كانت بمثابة رسالة إلى واشنطن مفادها أن الحلف يتبنى سياسة البيت الأبيض".

من جانبه، قال الباحث السياسي العراقي حمزة مصطفى لـTRT عربي، إنه في حال حصلت مواجهة بين أمريكا وإيران ستكون القواعد الأمريكية وقواعد الناتو من أهداف طهران المشروعة، أما إذا لم تحصل حرب ستكون المصالح الأمريكية كلها في مرمى الصواريخ وأشكال استهداف أخرى دون الإعلان عن الجهة المسؤولة.

وأشار مصطفى إلى أن "دعوة البرلمان العراقي لإجلاء القوات الأجنبية غير مُلزِمة، وقانونيّاً من حق الحكومة إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد"، منوهاً إلى أن "القرار الصادر من البرلمان العراقي لا يحمل قيمة قانونية، لأن القرارات الصادرة من البرلمان لا تُلزم الحكومة، فالبرلمان مهمته التشريع، والتشريع فقط يُلزم الحكومة العراقية حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، لكنه لم يشرع، فقط كان مجرد قرار".

وأضاف "حصل ضغط نفسي وعاطفي كبير فطلب رئيس الحكومة من البرلمان تحديد الوجود الأجنبي لكي يتخلص من تبعات المسؤولية بعد مقتل سليماني والمهندس".

وتابع "الحكومة العراقية من حقها أن تنهي الوجود الأجنبي على أراضيها بدون الذهاب إلى البرلمان، فالقوات الأمريكية عادت إلى العراق عام 2014 بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة داعش، وبإمكانها إنهاء الوجود بشكل ودي لأن مهمتهم انتهت".

قرار إيران أثار جدلاً حول العالم، وكان تعليق إسرائيل التي تعتبر من أكثر الدول تخوفاً من الرد الإيراني بعد تصريحات قادة طهران بأن تل أبيب ستكون في مرمى أهدافها، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران في سبيلها لصنع سلاح نووي بعد أن أعلنت أنها ستتخلى عن قيود على تخصيب اليورانيوم.

أما وزارة الخارجية الروسية فقد صرحت بأنها لا ترى تهديداً بانتشار الأسلحة النووية بعد قرار إيران عدم الالتزام بالقيود على تخصيب اليورانيوم، وأضافت أن روسيا لا تزال ملتزمة تماماً باتفاق إيران النووي.

سنبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في إيران حسبما يقتضي الأمر، ومفتشو الوكالة يواصلون تنفيذ عمليات التحقق والمراقبة في البلاد - الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في السياق ذاته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "التطبيق الكامل للاتفاق النووي من قبل الجميع يعد اليوم أهمّ من أي وقت مضى، من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي"، فيما صرّح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن إعلان إيران يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.

وأعلنت ألمانيا أنها ما زالت ترغب في إنقاذ اتفاق إيران النووي رغم إعلان طهران أنها ستتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم.