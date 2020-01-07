صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) صباح الثلاثاء، على تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" منظمة إرهابية.

ويأتي ذلك ضمن تعديل تشريعي "عاجل جداً"، ردّاً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة نفّذها سلاح الجو الأمريكي الجمعة في بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مصدر رسمي لم تسمِّه.

وأفاد المصدر بأن "مجلس الشورى الإسلامي صادق على مشروع قانون بصفة عاجلة جداً، لتعديل قانون الإجراء المضاد للجريمة الأمريكية الأخيرة".

وأوضحت الوكالة أن "233 نائباً حاضراً في جلسة البرلمان وافقوا على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع القانون بصفة عاجلة.. لتعديل قانون الإجراء المضاد"، وأشارت إلى "تصويت نواب البرلمان على تخصيص 200 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية، لفيلق القدس"، و الذي كان يترأسه سليماني.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، إن "نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة بدأت الآن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ظريف بمناسبة انطلاق "مؤتمر طهران للحوار" في العاصمة الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التي أشارت إلى أن المؤتمر تشارك فيه "شخصيات اعتبارية بينها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي".

وتأتي تلك التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في في هجوم نفّذه الجمعة سلاح الجو الأمريكي في بغداد، وقالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالرد.