سياسة
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رئيس الأركان الأمريكي: الرسالة المتداولة بشأن مغادرة العراق عبارة عن مسودة
قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن الرسالة التي تم تداولها على وسائل الإعلام حول مغادرة القوات الأمريكية العراق، هي عبارة عن مسودة مصاغة بأسلوب سيئ، وتوحي بالانسحاب، وهذا ليس ما يحصل.
رئيس الأركان الأمريكي: الرسالة المتداولة بشأن مغادرة العراق عبارة عن مسودة
مسؤول أمريكي أكد لشبكة CNN صحة الرسالة التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل إعلامية / Reuters
7 يناير 2020

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الرسالة التي تم تداولها بشأن انسحاب قوات بلاده من العراق هي "مسودة غير موقع عليها وما كان ينبغي نشرها".

ونقلت شبكة CNN عن ميلي قوله إن "الرسالة مسودة، كانت خطأ وغير موقع عليها؛ كان ينبغي عدم نشرها.. مصاغة بأسلوب سيء وتوحي بالانسحاب، وهذا ليس ما يحصل".

وبحسب الشبكة، أكد مسؤول أمريكي، في وقت سابق الإثنين، صحة الرسالة التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل إعلامية ويظهر أنها من وزارة الدفاع الأمريكية إلى نظيرتها العراقية.

وبعيد انتشار الرسالة في وسائل الإعلام، نفى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن تكون بلاده اتخذت قراراً بمغادرة العراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد، الاثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالب برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وجاء تهديد ترمب بعد أن صوت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يدعو فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وتقول الحكومة العراقية إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.

وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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