سياسة
3 دقيقة قراءة
خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو إجراءات الحفاظ على استقرار المنطقة
التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، لبحث "الإجراءات التي يجب اتخاذها لحفظ الاستقرار في المنطقة".
خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو إجراءات الحفاظ على استقرار المنطقة
نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة ما يجب اتخاذه لحفظ الاستقرار في المنطقة / وسائل التواصل
7 يناير 2020

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على استقرار المنطقة، بعد أيام من مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية على بغداد.

وقال بن سلمان الذي وصل إلى واشنطن في زيارة غير محددة المدة، إنه استعرض مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة.

وأضاف الأمير السعودي على تويتر أنه بحث مع بومبيو "ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

من جهته، صرّح بومبيو بأن "ما اتُخِذ من عمل دفاعي كان هدفه حماية العاملين الأمريكيين في الخارج"، في إشارة لعملية سليماني.

وقال إن التعاون بين السعودية والولايات المتحدة "مهمٌ للغاية لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر حكومي سعودي لم تسمِّه، قوله إن خالد بن سلمان "سيدعو لضبط النفس ويناقش وقف التصعيد"٬ خلال اجتماعه مع بومبيو.

وقال المصدر السعودي إن سلطات بلاده "تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل سليماني"، مضيفاً: "لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنّا هدفاً من قبل.. ويمكن أن نكون هدفاً مرة أخرى"، في إشارة لهجمات إيرانية محتملة.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية لم تكن على علم بأن سليماني كان لديه أي رسائل لها قبل مقتله، وهو ما تحدّث عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

والأحد، قال عبد المهدي خلال جلسة للبرلمان العراقي، إنه كان من المقرر أن يلتقي سليماني الذي "كان سيحمل رسالة من الجانب الإيراني رداً على الرسالة السعودية التي وجهناها إلى الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاقات مهمة بخصوص الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية الجمعة في بغداد، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالرد.

ويشكّل هذا التطور تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us