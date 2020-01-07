ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء أن جثمان قاسم سليماني وصل صباح الثلاثاء، إلى مسقط رأسه، مدينة كرمان، جنوب شرقي البلاد تمهيداً لدفنه.

وقدّرت وسائل إعلام إيرانية أعداد المشاركين في تشييع الجثمان بـ"الملايين"، ومن المتوقع أن تبدأ قريباً مراسم دفن قائد فيلق القدس الذي قُتل الجمعة، في هجوم أمريكي بالعاصمة العراقية بغداد.

وأشاد الجنرال حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني في خطاب أمام حشد من الجماهير التي اتشحت بالسواد في ساحة أزادي، بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قُتل معه، وقال إن "الشهيد قاسم سليماني حي بعد موته وهو أقوى اليوم".

وأكّد سلامي أن "طرد الولايات المتحدة من المنطقة بدأ بالفعل"، مضيفاً: "إرادتنا حازمة، ونقول أيضاً لأعدائنا إننا سننتقم، وإذا ضربوا (مجدداً) سوف ندمر مكاناً محبباً لقلوبهم".

وتابع: "هم يعرفون عن أي أمكنة أتحدث".

وذكرت الإذاعة الحكومية أن سليماني سيُدفن بين الساعة 14:00 و16:00 بالتوقيت المحلي (10:30 و12:30 بتوقيت غرينتش).