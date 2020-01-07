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الرئيس التركي يقول إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المتغيرات في المنطقة، ومسؤول روسي يقول إن قوات حكومة الوفاق الليبية استعادت السيطرة على مواقعها في "سرت" من قوات حفتر.

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أردوغان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المتغيرات في منطقتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المتغيِّرات الإقليمية والعالَمية في المنطقة الناجمة عن "تنافس القوى الإقليمية والعالَمية في منطقتنا"، وأشار إلى أن التحالفات الإقليمية القائمة ضدّ بلاده في شرق المتوسط تستحوذ على أهمية كبيرة في مستقبل تركيا القريب. [TRT عربي]

وتَطرَّق الرئيس التركي في كلمته، إلى "دور الاستخبارات التركية المشرِّف على المستوى العالَمي"، وأشاد على نحو خاص بدورها في تسليط الضوء على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي استهداف قيادات تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق. [الأناضول]

وأكّد أن الاستخبارات التركية "بات لديها القدرة على التحرك في أنحاء العالَم كافة دون استعانة بدول أخرى"، وشدّد على ضرورة تطوير الاستخبارات التركية في جميع المجالات في ظل التهديدات التي تتعرض لها تركيا داخل وخارج تركيا. [TRT عربي]

مسؤول روسي: قوات "الوفاق" تستعيد السيطرة على مواقعها في "سرت"

صرّح رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية ليف دينغوف الثلاثاء، بأن قوات حكومة الوفاق الليبية استعادت السيطرة على مواقعها في مدينة سرت من قوات خليفة حفتر التي دخلت المدينة في وقت سابق. [سبوتنيك]

وآمر قوة الإسناد في عملية بركان الغضب ناصر عمار قال الاثنين، إن مليشيات خليفة حفتر وصلت إلى ضواحي مدينة سرت، وبعض خلاياها دخل شوارع في المدينة، ويجري التعامل معها بقوة. [TRT عربي]

وأشار عمار إلى وقوع "خيانة من كتيبة محسوبة على حكومة الوفاق في سرت"، قال إنها "قدّمَت الدعم لمليشيات حفتر فساهمت في وصولها إلى ضواحي سرت"، وأكّد العسكري الليبي أنهم تمكنوا من "تأمين جميع خطوط الإمداد من مصراتة إلى سرت"، معتبراً أن الهجوم على مدينة سرت "محاولة لتخفيف الضغط عن مليشيات حفتر في محيط طرابلس". [TRT عربي]