سياسة
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إسرائيل تصدّق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
صدّقت إسرائيل على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة "السلام الآن"، التي قالت إن 89% من الوحدات التي صُدّق عليها موجودة في مستوطنات قد تُضطرّ إسرائيل إلى إخلائها.
إسرائيل تصدّق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
تشير تقديرات إلى وجود نحو 196 مستوطنة و200 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية / Reuters
6 يناير 2020

صدّقَت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة حقوقية غير حكومية الاثنين.

وقالت منظمة "السلام الآن" في بيان، إن "اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الأحد والاثنين"، وأعربت "السلام الآن" عن غضبها من الخطة، وقالت إنه "بناء غير ضروري".

وقالت المنظمة إن 89% من الوحدات المصدَّق عليها موجودة في مستوطنات قد تُضطرّ إسرائيل إلى إخلائها، بموجب اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين (الحدود المقترحة من مبادرة جنيف).

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطِن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطَنة و200 بؤرة استيطانية.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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