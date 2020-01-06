أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، عن سلسلة مباحثات هاتفية جرت بين مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين، تناولت الأوضاع والمستجدات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاقان فيدان، بحث هاتفياً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التطورات في الشرق الأوسط وليبيا.

وناقش الجانبان الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها لحَلّ الأزمات في المنطقة، وتخفيض التوتر فيها.

وأضاف البيان أن شويغو أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، بحثا خلالها الخطوات الممكن اتخاذها لعرقلة تصاعد التوتُر في الشرق الأوسط، عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها ستردّ بشكل "قاسٍ" على عملية الاغتيال.