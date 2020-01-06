أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين، أنها تتعامل مع مليشيات تابعة لخليفة حفتر، تحاول التقدُّم إلى البوابة 17 شرق مدينة سرت، حسب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال الناطق باسم "قوة حماية وتأمين سرت" طه حديد، إن قواتهم "ستضرب دون هوادة كافة المليشيات الإرهابية التي تهدد أمن مدينة سرت".

وكانت قوات الوفاق أعلنت السبت، أن طيراناً إماراتيّاً مسيَّراً داعماً لحفتر، استهدف البوابة 17 عند المدخل الشرقي لمدينة سرت بضربتين جويتين، أسفرتا عن إصابة أحد أفراد "قوة حماية وتأمين سرت".

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عدد من عناصرها، جراء استهداف طيران إمارتي داعم لحفتر جنوب سرت.

وتشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً.

وأجهض هجوم حفتر جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.