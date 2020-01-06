سياسة
2 دقيقة قراءة
خليفة سليماني: سنتخذ خطوات لطرد الولايات المتحدة من المنطقة
قال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآني، الاثنين، إن بلاده ستنتقم من الولايات المتحدة، وستتخذ خطوات لطردها من المنطقة.
خليفة سليماني: سنتخذ خطوات لطرد الولايات المتحدة من المنطقة
قآني: نتعهد بمواصلة طريق ونهج سليماني بنفس الحزم / AP
6 يناير 2020

تعهد إسماعيل قآني، القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الاثنين، بأن تنتقم بلاده من الولايات المتحدة، وتتخذ خطوات لطردها من المنطقة.

وقال قآني، خليفة قاسم سليماني، إن "الله وعد بالثأر لدم سليماني، وبالتأكيد ستكون هناك بعض الإجراءات، والانتقام لهذه الدماء سيستمر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف: "نتعهد بمواصلة طريق ونهج سليماني بنفس الحزم"، وتابع "في مقابل استشهاده، سنتخذ العديد من الخطوات لطرد الولايات المتحدة من المنطقة في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية"، دون أن يوضح طبيعة هذه الخطوات.

ولم توضح الوكالة سياق وتفاصيل تصريح قآني، فيما يرجح أن يكون بعد في أول ظهور لقآني عقب اغتيال سليماني، أثناء تأديته صلاة الجنازة عليه مع المرشد علي خامنئي وجموع حاشدة في جامعة طهران.

وقدم خامنئي الجمعة، نائب سليماني العميد إسماعيل قآني، سريعاً للإيرانيين الغاضبين والعالم المترقب لتداعيات اغتيال سليماني بغارة أمريكية في العراق فجر الجمعة.

ولا يختلف قآني كثيراً عن سيلماني، في قيادة عمليات خارج بلاده، وفق تقارير إعلامية إيرانية، فقد كان نائبه في قيادة "فيلق القدس" قبيل اغتياله، وشغل مناصب عسكرية عديدة بارزة في إيران على مدار حياته، ولعب أدواراً خارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us