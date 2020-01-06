قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المتغيِّرات الإقليمية والعالَمية في المنطقة.

وأضاف في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح المبنى الجديد لجهاز الاستخبارات التركية بالعاصمة أنقرة: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المشهد المعقَّد والمتغيِّر الناجم عن تنافس القوى الإقليمية والعالَمية في منطقتنا".

وأشار إلى أن التحالفات الإقليمية القائمة ضدّ بلاده في شرق المتوسط تستحوذ على أهمية كبيرة في مستقبل تركيا القريب.

وتَطرَّق الرئيس التركي في كلمته، إلى "دور الاستخبارات التركية المشرِّف على المستوى العالَمي".

وأشاد على نحو خاص بدورها في تسليط الضوء على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي استهداف قيادات تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وأكّد أن الاستخبارات التركية "بات لديها القدرة على التحرك في أنحاء العالَم كافة دون استعانة بدول أخرى".

وشدّد على ضرورة تطوير الاستخبارات التركية في جميع المجالات في ظل التهديدات التي تتعرض لها تركيا داخل وخارج تركيا.

وأوضح أن "تركيا تسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء هيكل استخباراتي أكثر فاعلية في مجال التقنيات والأمن السيبراني".