سياسة
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السراج يزور الجزائر لبحث تطورات الأزمة الليبية
أصدرت الرئاسة الجزائرية الاثنين بياناً، قالت فيه إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يجري زيارة إلى الجزائر ليوم واحد، يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبحث تطورات الأزمة في ليبيا.
السراج يزور الجزائر لبحث تطورات الأزمة الليبية
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يجري زيارة إلى الجزائر يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون / AFP
6 يناير 2020

يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاثنين، الجزائر للقاء رئيس البلاد عبد المجيد تبون، وبحث تطورات الأزمة في ليبيا.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً قالت فيه إن السراج يشرع اليوم في زيارة إلى الجزائر تستمرّ يوماً واحداً على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكر البيان أن السراج سيلتقي تبون ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة بين الجانبين.

وأشار إلى أن اللقاء سيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتجاوز هذه الظروف.

وصباح الاثنين وصل وزيرا الخارجية محمد الطاهر السيالة والداخلية لطفي باشاغا في الحكومة الليبية إلى الجزائر في إطار هذه الزيارة التي لم يُعلَن عنها مسبقاً.

وتتزامن زيارة رئيس الحكومة الليبية مع أخرى يجريها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى الجزائر الاثنين والثلاثاء.

وحسب بيان للخارجية التركية، فإن زيارة جاوش أوغلو إلى الجزائر "ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع جوانبها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".

وقبل أيام أعلنت الجزائر زيادة تدابير تأمين حدودها الطويلة مع ليبيا، إلى جانب إطلاق مبادرات لحل الأزمة في جارتها الشرقية، دون توضيح طبيعة هذه التحركات.

والأحد قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهده، إن المنطقة أصبحت "بيئة معقَّدة ومسرحاً لمناورات جيو-سياسية كبيرة، وميداناً لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار".

ودعا إلى "ضمان الأخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمن الجزائر الوطني".

وشدَّد تبون على أن الجزائر "التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية".

وجاءت تصريحات تبون التي لم يذكر فيها أزمة ليبيا، بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير في الجارة الشرقية نتيجة الهجوم الذي تشنّه قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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