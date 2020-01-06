أخلى تنظيم PKK/YPG الإرهابي سبيل مئات من عناصر داعش وأسرهم الموقوفين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

ووَفْقاً لوكالة الأناضول، أفادت مصادر محلية موثوق بها بأن PKK/YPG أطلق سراح 400 شخص من إرهابيي داعش وأسرهم المحتجزين في مخيم الهول بمحافظة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن عملية الإفراج جاءت بعد تحصيل كفالة جمعتها عشائر عربية في المنطقة.

يُشار إلى أن التنظيم أخلى سبيل المئات من عناصر داعش وأسرهم أو غض الطرف عن فرارهم، عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات.

وحاول التنظيم من خلال ذلك ابتزاز الولايات المتحدة والدول الغربية، من أجل دفع تركيا إلى وقف العملية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تنظيم PKK/YPG أخلى سبيل ما لا يقل عن 800 من عناصر داعش، من سجن مدينة تل أبيض.

وأطلق التنظيم سراح أكثر من ألف من عناصر داعش وأسرهم، في غضون الشهرين الأخيرين.

ويحتجز PKK/YPG الإرهابي، إلى جانب المدنيين الذين فروا من الاشتباكات التي وقعت مع داعش في دير الزور، بعض المنتمين إلى داعش وأسرهم، في المخيم الذي أقامه في بلدة الهول بمحافظة الحسكة في 17 أبريل/نيسان 2017.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش ما يزيد على 70 ألف شخص في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، و90% من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء.

ويضمّ المخيم آلاف المسلحين الإرهابيين من 50 دولة تقريباً، فضلاً عن السوريين والعراقيين.