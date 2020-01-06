سياسة
3 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: تركيا تحذّر من مغبَّة إرسال مرتزقة إلى ليبيا
شدد وزير الخارجية التركي على معارضةبلاده إرسال قوات مرتزقة إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الجنود المرتزقة لن يجلبوا السلام والاستقرار، ولفت إلى أن هدف تركيا في ليبيا هو المساهمة في تحقيق وقف لإطلاق النار في أسرع وقت، وإحياء المسار السياسي.
جاوش أوغلو: تركيا تحذّر من مغبَّة إرسال مرتزقة إلى ليبيا
جاوش أوغلو يحذر من مغبة إرسال جنود إلى ليبيا / AA
6 يناير 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، معارضة بلاده إرسال قوات مرتزقة إلى ليبيا، وحذر من مغبة ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لجاوش أوغلو مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشول في أنقرة، تطرق إلى ملف إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ولفت الوزير جاوش أوغلو إلى أن تركيا سعت منذ البداية إلى المساهمة في إحياء المسار السياسي بليبيا.

وردّاً على سؤال بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها مساء الأحد: "سيكون لدينا فرق أخرى مختلفة كقوة قتالية، وأفرادها ليسوا من جنودنا"، قال جاوش أوغلو:"في الأساس تصريحات السيد الرئيس واضحة، فعند النظر إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا، فإن هذه الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات والتدريب والتعليم وتبادل المعلومات والتنكولوجيا وعديداً من مجالات التعاون، وهناك أعمال سينفّذها خبراء" بالتعاون مع قوات حكومة الو فاق الليبية المعترَف بها دوليّاً.

ولفت جاوش أوغلو إلى حصول الحكومة على تفويض من البرلمان التركي، لإرسال جنود إلى ليبيا عند الضرورة.

وبيَّن أن الحكومة بقيادة الرئيس أردوغان، هي من سيقرر كيفية وموعد تنفيذ مذكرة التفويض، ونطاق هذا الأمر، مشيراً إلى أن أن التفاصيل في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام المقبلة.

وشدّد جاوش أوغلو على معارضة تركيا إرسال قوات مرتزقة إلى ليبيا، مضيفاً: "نعتقد أن الجنود المرتزقة لن يجلبوا السلام والاستقرار، فنحن هدفنا منذ البداية المساهمة في تحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت، وإحياء المسار السياسي وتسريع هذا المسار".

وأكّد وزير الخارجية التركي أن "الحلّ الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي".

والأحد قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن جنوداً من الجيش التركي بدؤوا بالفعل التوجه تدريجياً إلى ليبيا، كما أعلن أن تركيا ستقيم مركز عمليات في ليبيا بقيادة جنرال من الجيش التركي برتبة فريق.

وشدّد على أن هدف الوجود العسكري التركي في ليبيا ليس القتال، بل الحيلولة دون وقوع أحداث من شأنها التسبب في مآسٍ إنسانية وتقويض الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر دعم الحكومة الشرعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us