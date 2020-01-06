أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أنهم سيبدؤون تقديم سلسلة من المنصات والأنظمة الجديدة للجيش وقوات الأمن التركية خلال عام 2020.

وأشار دمير في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في العاصمة أنقرة، إلى أنه سيجري تسليم طائرة دون طيار مقاتلة من نوع " TİHA" بنهاية العام الحالي، وتسليم مروحية "أتاك" المقاتلة من طراز "Atak Faz-2" في أقرب وقت، كما ستتسلم القوات المسلحة التركية أكبر سفينة حربية برمائية متعددة الأغراض من نوع "TCG Anadolu" في نهاية العام الجاري.

وأضاف دمير أن المديرية العامة للأمن ستتسلم عربات مصفحة وناقلة أفراد مجهزة بأبراج مسلحة، في حين ستتسلم قيادة القوات البرية مركبات مصفحة تُستخدم لأول مرة من نوع 6×6.

وحول الأنظمة الفضائية، لفت دمير إلى مواصلة العمل في مشروعي تطوير القمر الصناعي المتعدد، ونظام الرادار ذي الفتحة الاصطناعية "غوك تورك-3".

وخلال عام 2019، بلغت صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركي مليارين و741 مليون دولار.