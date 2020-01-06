سياسة
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الجيش التركي يتزود بأنظمة دفاعية وهجومية محلية في 2020
قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في أنقرة، إنهم سيبدؤون تقديم سلسلة من المنصات والأنظمة الجديدة للجيش وقوات الأمن التركية خلال عام 2020.
الجيش التركي يتزود بأنظمة دفاعية وهجومية محلية في 2020
من المتوقع تسليم مروحية "أتاك" المقاتلة من طراز "Atak Faz-2" محلية الصنع في أقرب وقت إلى القوات المسلحة التركية / AA
6 يناير 2020

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أنهم سيبدؤون تقديم سلسلة من المنصات والأنظمة الجديدة للجيش وقوات الأمن التركية خلال عام 2020.

وأشار دمير في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في العاصمة أنقرة، إلى أنه سيجري تسليم طائرة دون طيار مقاتلة من نوع " TİHA" بنهاية العام الحالي، وتسليم مروحية "أتاك" المقاتلة من طراز "Atak Faz-2" في أقرب وقت، كما ستتسلم القوات المسلحة التركية أكبر سفينة حربية برمائية متعددة الأغراض من نوع "TCG Anadolu" في نهاية العام الجاري.

وأضاف دمير أن المديرية العامة للأمن ستتسلم عربات مصفحة وناقلة أفراد مجهزة بأبراج مسلحة، في حين ستتسلم قيادة القوات البرية مركبات مصفحة تُستخدم لأول مرة من نوع 6×6.

وحول الأنظمة الفضائية، لفت دمير إلى مواصلة العمل في مشروعي تطوير القمر الصناعي المتعدد، ونظام الرادار ذي الفتحة الاصطناعية "غوك تورك-3".

وخلال عام 2019، بلغت صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركي مليارين و741 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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