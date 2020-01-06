أثار اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، عديداً من ردود الفعل، لا سيما تلك المتحفزة للرد الإيراني. وكان آخر تلك الارتدادات اجتماعاً للدور الأعضاء في حلف الناتو، ورفع إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم.

الناتو يجتمع

قرر حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقد اجتماع لتقييم المستجدات في الشرق الأوسط، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضح أحد مسؤولي الناتو الاثنين، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيكون على مستوى سفراء الدول الأعضاء، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيبدأ الساعة 15:00 بتوقيت العاصمة البلجيكية بروكسل، وأن الحضور سيناقشون مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن قرار عقد الاجتماع جاء بعد تواصل الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ مع الدول الأعضاء في الناتو.

تأهُّبٌ إسرائيلي

أعلنت إسرائيل التأهب في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، إلى مستوى واحد قبل المستوى الأعلى، تحسُّباً لهجمات انتقامية ردّاً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم، الاثنين، بـ"رفع حالة التأهب في السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى مستوى واحد قبل المستوى الأعلى".

وأضافت أنه "طُلِب من الدبلوماسيين الإسرائيليين توخِّي أقصى درجات الحذر في جميع خطواتهم".

وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الأحد، ولكنه أرجأ الاجتماع إلى الاثنين.

وقالت الصحيفة: "سيجتمع الكابينت اليوم (الاثنين) لبحث العواقب المحتملة لاغتيال سليماني".

وأضافت: "ما زال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع من وزراء الحكومة عدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن تصفية سليماني"، إلا أن نتنياهو نفسه أكّد في أكثر من مناسبة منذ اغتيال سليماني وقوف إسرائيل إلى جانب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

في سياقٍ متصل، أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى حالة من الترقُّب، على الحدود مع غزة والحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، خشية تنفيذ هجمات من تلك المناطق.

وقُتِل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرون، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد، مما أثار غضباً واسعاً في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.