دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الاثنين، إيران إلى التزام الاتفاق النووي الموقَّع بينها وبين مجموعة 5+1، بعد أن أعلنت طهران تعليق جميع تعهُّداتها وفقاً لذلك الاتفاق.

وطالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إيران في بيان مشترك بـ"العدول عن أي أعمال عنف أو أنشطة نووية، والتراجع عن أي إجراءات لا تمتثل لبنود الاتفاق النووي"، حسب موقع دويتشه فيله الألماني.

كما دعا قادة الدول الثلاث كلّاً من الولايات المتحدة وإيران إلى"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وشدّدوا على ضرورة "وقف الدائرة الحالية من العنف في العراق".

وأعلنت إيران الأحد تعليق جميع تعهُّداتها في إطار الاتفاق النووي، وذكرت الحكومة في بيان أنها لن تلتزم أيّاً من تلك التعهدات من الآن فصاعداً.

وأكّد البيان أن "طهران لن تلتزم التعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزينه والبحث والتطوير".

وأضاف: "لن نمتثل للقيود التي تخصّ أعداد أجهزة الطرد المركزي، وسننفِّذ البرنامج النووي وفقاً لاحتياجاتنا التقنية".

وجاء البيان ردّاً على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، عبر قصف جوي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقَّع في 2015، بين إيران ومجموعة 5+1، التي تضمّ روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينصّ الاتفاق على التزام طهران لمدة لا تقل عن 10 سنوات، التخلي عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.