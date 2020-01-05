قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن الجنود الأتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا.

وأوضح رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع قناة CNN وD التركيتين: "جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "غير منزعجة من إدانة المملكة العربية السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا".

وأضاف: "لا نقيم وزناً لإدانتها، بل نحن ندين هذه الإدانة".

وقال أردوغان"علينا دعم الحكومة الشرعية في #ليبيا ولا يمكننا الوساطة بينها وبين الانقلابيين".

في ذات السياق، قال مصدر حكومي ليبي لـTRT عربي إن: "اتفاقية إرسال قوات تركية إلى ليبيا دخلت حيّز التنفيذ تدريجياً والساعات المقبلة ستشهد تحولاً في ميزان القوى".

والخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائباً ورفض 184.

وتستمر مدة التفويض عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتَي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.