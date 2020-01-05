قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه نصح نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بعدم تصعيد التوتر مع إيران.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع CNN وD التركيتين الأحد.

ودعا أردوغان كل الأطراف إلى ضبط النفس بعد مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعراق.

وأضاف: "نراقب من كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار منطقتنا بسبب مقتل سليماني"، مؤكداً أن "حادثة مقتل سليماني ستكون لها عواقب في المنطقة".

وعبّر الرئيس التركي عن أسفه من "عدم نجاح جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة حتى الآن لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني"، موضحاً أن بلاده "بذلت وتبذل كل ما بوسعها من أجل تخفيض التوتر الأمريكي-الإيراني".

وأوصى الرئيس التركي بضرورة السيطرة على هذا التوتر "قبل أن يصل إلى مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف".

وتابع أردوغان: "تركيا وقفت دائماً ضد التدخلات الأجنبية في منطقتنا وقيمنا الهجوم (مقتل سليماني) وفق هذا المنظور".

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء المقبل، ليبحث مع الرئيس التركي جميع القضايا الإقليمية.