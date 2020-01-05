سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يدعو الجميع لضبط النفس ويقول: سيكون لمقتل سليماني عواقب بالمنطقة
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعد مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي بالعراق، موضحاً أنه نصح نظيره الأمريكي دونالد ترمب بعدم تصعيد التوتر مع إيران.
أردوغان يدعو الجميع لضبط النفس ويقول: سيكون لمقتل سليماني عواقب بالمنطقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني / Reuters
5 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه نصح نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بعدم تصعيد التوتر مع إيران.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع CNN وD التركيتين الأحد.

ودعا أردوغان كل الأطراف إلى ضبط النفس بعد مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعراق.

وأضاف: "نراقب من كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار منطقتنا بسبب مقتل سليماني"، مؤكداً أن "حادثة مقتل سليماني ستكون لها عواقب في المنطقة".

وعبّر الرئيس التركي عن أسفه من "عدم نجاح جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة حتى الآن لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني"، موضحاً أن بلاده "بذلت وتبذل كل ما بوسعها من أجل تخفيض التوتر الأمريكي-الإيراني".

وأوصى الرئيس التركي بضرورة السيطرة على هذا التوتر "قبل أن يصل إلى مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف".

وتابع أردوغان: "تركيا وقفت دائماً ضد التدخلات الأجنبية في منطقتنا وقيمنا الهجوم (مقتل سليماني) وفق هذا المنظور".

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء المقبل، ليبحث مع الرئيس التركي جميع القضايا الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us