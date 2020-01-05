أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً الأحد، موافقة مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة مغلقة غداً الاثنين، لبحث ملف بلادها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الليبية، دعت فيه إلى "اتخاذ موقف حازم ضد العدوان على العاصمة طرابلس".

كان طيران أجنبي داعم لمليشيات خليفة حفتر قصف مساء السبت، مقر الكلية العسكرية في طرابلس ما أسفر عن مقتل 30 طالباً.

ودعت الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتقديم حفتر ومن معه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وشدد البيان على أنه "بهذا العمل الوحشي الجبان يتضح للعالم أجمع أن مليشيات حفتر لا تحارب الإرهاب كما تدعي، بل تمارس الإرهاب بعينه، وتخرق القانون الدولي الإنساني".

وتشن مليشيات حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.