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أردوغان يقول إن الجنود بدؤوا التوجه إلى ليبيا تدريجيّاً

، ورئيس الوزراء العراقي

يوصي البرلمان باتخاذ إجراءات لإنهاء وجود القوات الأجنبية

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أردوغان: جنودنا بدؤوا التوجه إلى ليبيا تدريجياً

قال الرئيس التركي ردّاً على سؤال خلال مقابلة تليفزيونية مباشرة مع قناتَي CNNوD التركيتين: "جنودنا بدؤوا بالفعل التوجه إلى ليبيا تدريجيّاً". [TRT عربي]

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "غير منزعجة من إدانة المملكة العربية السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا" وأضاف: "لا نقيم وزناً لإدانتها، بل نحن ندين هذه الإدانة". [TRT عربي]

عبد المهدي يوصي البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات لإنهاء وجود القوات الأجنبية

أوصى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأحد، البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وذلك في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة الماضية، ما عدّه العراق انتهاكاً لسيادته. [TRTعربي]

وأضاف عبد المهدي أن "عملية الاغتيال كانت عملية اغتيال سياسي، أثارت جدلاً قانونيّاً واسعاً حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها"، وتساءل: "كيف يمكن للعراق أن يقبل وقوع هذه العملية على أرضه ويعتبرها بمثابة عمل يخدم البلاد؟". [TRTعربي]

وأوضح عبد المهدي: "نحن الآن أمام خيارين: أولهما هو العمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد بإجراءات عاجلة، وثانيهما هو العودة إلى مسوَّدة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب قبل مجيء حكومتي، وينصّ على أن شروط وجود القوات الأجنبية في العراق تنحصر في دورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدتها على ملاحقة عناصر داعش الإرهابي". [الأناضول]