سياسة
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أكثر من 23 اقتحاماً إسرائيلياً للمسجد الأقصى خلال شهر
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الفلسطينية أن المستوطنين والقوات الإسرائيلية نفذوا أكثر من 23 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الماضي، كما منعت إسرائيل رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل نحو 49 مرة.
أكثر من 23 اقتحاماً إسرائيلياً للمسجد الأقصى خلال شهر
نددت وزارة الأوقاف الفلسطينية بسياسة اقتحامات المسجد الأقصى المستمرة / AP
5 يناير 2020

اقتحم المستوطنون والقوات الإسرائيلية المسجد الأقصى أكثر من 23 مرة، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الفلسطينية في بيان، أن اقتحامات المسجد الأقصى زادت كثافتها خلال الأعياد اليهودية، إذ استباح المستوطنون الأقصى والبلدة القديمة بالقدس.

وشهد الشهر الماضي، تكرار الاعتداء والاقتحام لمصلى باب الرحمة، ومنع المصلين من الاقتراب منه، واعتقال عدد كبير منهم، حسب البيان.

وأشار البيان إلى منع إسرائيل أعمال الترميم في قبة الصخرة، واعتقال أحد حراس المسجد الأقصى، وممارسة سياسة الإبعاد في حق المرابطين والمصلين.

كما منعت إسرائيل رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوبي الضفة الغربية 49 مرة خلال نفس الفترة، وفقاً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تفرض قيوداً على رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي منذ عام 1994، ويقع المسجد في البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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