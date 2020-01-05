قال حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الأحد، إن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط "سيدفع ثمن اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني" فيما وصفه بـ"القصاص العادل" لقتله.

جاء ذلك خلال كلمة بثها التلفزيون في حفل تأبين سليماني.

وأضاف نصر الله: "المسألة ليست استهدافاً لإيران، هي استهداف لمحور المقاومة"، مشدداً على أن الرد على قتله "ليس مسؤولية إيران، بل حلفائها في المنطقة كذلك".

وتابع: "القصاص العادل هو من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي في المنطقة".

وحمّل الأمين العام للحزب "الجيش الأمريكي" المسؤولية الكاملة، مؤكداً أنه من سيدفع الثمن، ملوّحاً بأن"الأعداد الكبيرة للانتحاريين الذين أجبروا الأمريكان على مغادرة المنطقة في السابق لا يزالون هنا".

يأتي ذلك بعد أن اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما، بعد استهدافهما بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد، وقد توعدت إيران بـ"رد قاسٍ".