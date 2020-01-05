سياسة
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نصر الله: الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني
هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله القوات التابعة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط بأنها من سيدفع ثمن اغتيال قاسم سليماني، زاعماً أن "المسألة ليست استهداف إيران بل محور المقاومة".
نصر الله: الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني
الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خلال حفل تأبين قاسم سليماني / AFP
5 يناير 2020

قال حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الأحد، إن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط "سيدفع ثمن اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني" فيما وصفه بـ"القصاص العادل" لقتله.

جاء ذلك خلال كلمة بثها التلفزيون في حفل تأبين سليماني.

وأضاف نصر الله: "المسألة ليست استهدافاً لإيران، هي استهداف لمحور المقاومة"، مشدداً على أن الرد على قتله "ليس مسؤولية إيران، بل حلفائها في المنطقة كذلك".

وتابع: "القصاص العادل هو من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي في المنطقة".

وحمّل الأمين العام للحزب "الجيش الأمريكي" المسؤولية الكاملة، مؤكداً أنه من سيدفع الثمن، ملوّحاً بأن"الأعداد الكبيرة للانتحاريين الذين أجبروا الأمريكان على مغادرة المنطقة في السابق لا يزالون هنا".

يأتي ذلك بعد أن اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما، بعد استهدافهما بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد، وقد توعدت إيران بـ"رد قاسٍ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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