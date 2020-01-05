سياسة
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مقتل 10 مدنيين في القصف المتواصل على ريفَي إدلب وحلب واستمرار نزوح الآلاف
يواصل نظام الأسد وحلفاؤه قصف المناطق السكنية في ريفَي إدلب وحلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين وفق حصيلة أولية، مع استمرار نزوح الآلاف نحو المناطق الحدودية القريبة من تركيا، جرّاء القصف.
مقتل 10 مدنيين في القصف المتواصل على ريفَي إدلب وحلب واستمرار نزوح الآلاف
تواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض جراء قصف قوات الأسد وداعميه  / AFP
5 يناير 2020

قُتل 10 مدنيين وأصيب أكثر من 20 آخرين في الهجمات المتواصلة من البر والجو على منطقة خفض التصعيد شمالي غربي سوريا.

ونفذت قوات النظام السوري وحلفاؤه والمجموعات المدعومة من إيران صباح الأحد، هجمات مكثفة على مدن سراقب وأريحا وقرى أخرى في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، وقد طال القصف قرية برنة في الريف الغربي، المشمولة في منطقة خفض التصعيد.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 7 مدنيين في أريحا ومدني واحد في سراقب و2 في قرية برنة بريف حلب، بالإضافة إلى إصابة ما لايقل عن 20 مدنياً وفقاً لمعلومات أولية، حسب مصادر محلية.

وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.

في الوقت نفسه، تواصل حشود المدنيين النزوح نحو المناطق الحدودية القريبة من تركيا جرّاء الهجمات.

تجدر الإشارة إلى أن هجمات النظام وحلفائه تعتبر خرقاً لاتفاقية "منطقة خفض التصعيد" التي أعلنتها تركيا وروسيا وإيران في إطار اجتماعات أستانا عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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