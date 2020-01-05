قُتل 10 مدنيين وأصيب أكثر من 20 آخرين في الهجمات المتواصلة من البر والجو على منطقة خفض التصعيد شمالي غربي سوريا.

ونفذت قوات النظام السوري وحلفاؤه والمجموعات المدعومة من إيران صباح الأحد، هجمات مكثفة على مدن سراقب وأريحا وقرى أخرى في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، وقد طال القصف قرية برنة في الريف الغربي، المشمولة في منطقة خفض التصعيد.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 7 مدنيين في أريحا ومدني واحد في سراقب و2 في قرية برنة بريف حلب، بالإضافة إلى إصابة ما لايقل عن 20 مدنياً وفقاً لمعلومات أولية، حسب مصادر محلية.

وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.

في الوقت نفسه، تواصل حشود المدنيين النزوح نحو المناطق الحدودية القريبة من تركيا جرّاء الهجمات.

تجدر الإشارة إلى أن هجمات النظام وحلفائه تعتبر خرقاً لاتفاقية "منطقة خفض التصعيد" التي أعلنتها تركيا وروسيا وإيران في إطار اجتماعات أستانا عام 2017.