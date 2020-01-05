قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ردّاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن ضرب مواقع ثقافية في إيران يُعَدّ "جريمة حرب".

واتهم ظريف في تغريدات على تويتر، ترمب بـ"ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر عملية الاغتيالات الجبانة" التي نفّذَتها الولايات المتحدة في العراق الجمعة الماضية، وقُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وآخرون.

وقال ظريف إن "تهديدات ترمب بارتكاب انتهاكات جديدة (...) واستهداف مواقع ثقافية تُعَدّ جريمة حرب".

وأضاف أن "نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت".

من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن قتل الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، على الأراضي العراقية، لا يتوافق مع أي قانون دولي.

وأدان لاريجاني في كلمة أمام البرلمان الأحد، قتل سليماني وقادة عراقيين في غارة أمريكية ببغداد.

وأشار إلى أن استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسليماني، يُعتبر عملاً إرهابيّاً حربيّاً.

وأكّد أن مقتل سليماني سيغيِّر موازين المنطقة والعالَم، مبيناً أن ادِّعاءات المسؤولين الأمريكيين حول نية سليماني شنّ هجمات ضدّ القوات الأمريكية في سوريا والعراق ولبنان، مجرد كذبة.

وتابع: "على الشعب ومجلس النواب الأمريكي أن يعلما أن ادّعاءات رئيسهم، ما هي إلا كذبة، للتغطية على جريمة الحرب والعملية الإرهابية التي ارتكبتها الولايات المتحدة".

الوجود الأمريكي في العراق

طالبت كتائب حزب الله العراقية الأحد، البرلمان باتخاذ موقف حازم وإقرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب السياسي للكتائب، أنه "يجب إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي خرقتها أمريكا خرقاً سافراً وضربت بها عرض الجدار إذ باتت ملغاة بحكم الأمر الواقع".

وعن جلسة البرلمان التي ستُعقَد اليوم قال: "هذه الجلسة ستكون فيصلاً في الحكم على القُوى السياسية والشخصيات التي ستكونُ مع شعب العراق ووحدتِه، أو تلك التي تميل إلى مصالحها الضيقة، وارتباطاتِها المشبوهةِ وتوجهاتها القومية أو الطائفية أو الفئوية".

وأشار البيان إلى أن "بعض القوى الكردية يميل إلى إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام الانفصال"، لافتاً إلى أن "أمريكا ليست حليفاً مضموناً، وﻻ صديقاً موثوقاً، وﻻ يمكنُ الركونُ إلى تعهداتها".

وختم البيان بقوله: "في هذه الأيام من تاريخ العراقِ لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين على سيادة وطننا، وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم".

وفي نفس السياق وجّه المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن الجلسة الاستثنائية المخصصة اليوم الأحد لمناقشة "الاعتداء الأمريكي على السيادة العراقية".

وكتب العسكري على حسابه في تويتر، "سلامنا للسيد الحلبوسي. غداً وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول إليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية".

وأضاف: "كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر (في إشارة إلى السفارة الأمريكية) قبل يوم الصولة. نشكركم لاعتراضكم على قتل إخوتنا في القائم؛ أكملوا هذا الموقف الوطني بإقرار إخراج القوات الغازية".

وسيعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة الأحد، لمناقشة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أمريكية في بغداد.