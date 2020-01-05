سياسة
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التحالف الدولي: قواعد عراقية تتمركز فيها قواتنا تعرضت لهجومين السبت
قال الناطق باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي العقيد مايلز كاجينز، إن هجومين استهدفا القواعد العراقية التي تتمركز فيها قوات التحالف مساء السبت، مشيراً إلى أن من المحتمل أنها ألحقت أضراراً بالمدنيين العراقيين.
التحالف الدولي: قواعد عراقية تتمركز فيها قواتنا تعرضت لهجومين السبت
الناطق باسم التحالف الدولي قال إن 13 هجمة استهدفت قوات التحالف في العراق خلال الشهرين الأخيرين / AA
5 يناير 2020

أقر الناطق باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي العقيد مايلز كاجينز، بوقوع هجومين استهدفا القواعد العراقية التي تتمركز فيها قوات التحالف مساء السبت.

وأوضح كاجينز في بيان أن قذائف سقطت في محيط القواعد المستهدفة (لم يوضِّحها)، وأن من المحتمل أنها ألحقت أضراراً بالمدنيين العراقيين.

وأكد أن الهجمات لم تُلحِق بالمنشآت التابعة للتحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي أي ضرر، لافتاً إلى أن قوات الأمن العراقية تحقِّق في الهجمات.

وأضاف الناطق باسم التحالف أن شائعات تَعرُّض مركز عمليات التحالف في مدينة الموصل شمالي العراق لهجوم عارية عن الصحة.

وأشار إلى أن 13 هجمة استهدفت التحالف الدولي في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مؤكّداً أن التحالف كثّف تدابيره الأمنية في البلاد.

وجاء تصريح الناطق في ظل تهديدات إيرانية للولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي بالعراق على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية بالعراق.

وفجر الجمعة قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرون كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وبات اغتيال سليماني حديث العالم، بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقُّب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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