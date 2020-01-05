نفى مسؤول تركي لشبكة TRT "بشكل قاطع" أن يكون أردوغان استخدم مصطلح "شهيد" في وصف سليماني خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع روحاني السبت.

وردّاً على ادّعاء بيان للسفارة الإيرانية في أنقرة أن أردوغان وصفه بـ"الشهيد"، أكد المسؤول التركي أن أردوغان قدّم التعازي خلال الاتصال وحثّ إيران على تجنُّب التصعيد لكون سليماني يحمل صفة رسمية، لكنه لم يستخدم مصطلح "شهيد" على الإطلاق.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح، العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة إثر مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن مباحثات أردوغان مع نظيريه جاءت في اتصالين هاتفيين منفصلين.