سياسة
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مسؤول تركي لـTRT: أردوغان لم يصف قاسم سليماني بـ"الشهيد"
ردّاً على ادعاء بيان للسفارة الإيرانية في أنقرة أن أردوغان وصف قاسم سليماني بـ"الشهيد"، أكّد مسؤول تركي لشبكة TRT أن أردوغان قدّم التعازي خلال الاتصال وحثّ إيران على تجنُّب التصعيد لكون سليماني يحمل صفة رسمية، لكنه لم يستخدم مصطلح "شهيد" على الإطلاق.
مسؤول تركي لـTRT: أردوغان لم يصف قاسم سليماني بـ"الشهيد"
مسؤول تركي ينفي وصف أردوغان لقاسم سليماني بـ"الشهيد" / AA
5 يناير 2020

نفى مسؤول تركي لشبكة TRT "بشكل قاطع" أن يكون أردوغان استخدم مصطلح "شهيد" في وصف سليماني خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع روحاني السبت.

وردّاً على ادّعاء بيان للسفارة الإيرانية في أنقرة أن أردوغان وصفه بـ"الشهيد"، أكد المسؤول التركي أن أردوغان قدّم التعازي خلال الاتصال وحثّ إيران على تجنُّب التصعيد لكون سليماني يحمل صفة رسمية، لكنه لم يستخدم مصطلح "شهيد" على الإطلاق.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح، العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة إثر مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن مباحثات أردوغان مع نظيريه جاءت في اتصالين هاتفيين منفصلين.

مصدر:TRT عربي
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