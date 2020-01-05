ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي شنَّه طيران أجنبي داعم لخليفة حفتر على مقرّ الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، إلى 30.

وذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة، أن "القصف الذي تَعرَّض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شهيداً وأكثر من 33 جريحاً".

وفي قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس فوزي أونيس السبت، لوكالة الأناضول، إن "عدداً من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية" بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة، موضحاً أن "القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية".

في ذات السياق أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صباح الأحد، القصف الذي شنّه الطيران الأجنبي على مقرّ الكلية العسكرية بطرابلس.

وشدّدَت البعثة في بيان، على أن "التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدّد فرص العودة إلى العملية السياسية".

وقالت إن "التمادي المستمرّ في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصافّ جرائم الحرب".

وقدمت البعثة تعازيها لأسر الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مضيفةً: "لن يفلت الجناة من العقاب، طال الزمن أو قصر".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة هجمات قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، التي تستهدف المدنيين، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.