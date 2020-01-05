سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. البعثة الأممية تُدين القصف على الكلية العسكرية.. وعدد القتلى يرتفع
قال "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة الليبية، إن "القصف الذي تَعرَّض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شهيداً وأكثر من 33 جريحاً". من جانبها أدانت البعثة الأممية القصف معتبرة أنه يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.
ليبيا.. البعثة الأممية تُدين القصف على الكلية العسكرية.. وعدد القتلى يرتفع
طيران داعم لحفتر يقصف كلية عسركية ويقتل 30 طالباً / AFP
5 يناير 2020

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي شنَّه طيران أجنبي داعم لخليفة حفتر على مقرّ الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، إلى 30.

وذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة، أن "القصف الذي تَعرَّض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شهيداً وأكثر من 33 جريحاً".

وفي قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس فوزي أونيس السبت، لوكالة الأناضول، إن "عدداً من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية" بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة، موضحاً أن "القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية".

في ذات السياق أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صباح الأحد، القصف الذي شنّه الطيران الأجنبي على مقرّ الكلية العسكرية بطرابلس.

وشدّدَت البعثة في بيان، على أن "التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدّد فرص العودة إلى العملية السياسية".

وقالت إن "التمادي المستمرّ في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصافّ جرائم الحرب".

وقدمت البعثة تعازيها لأسر الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مضيفةً: "لن يفلت الجناة من العقاب، طال الزمن أو قصر".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة هجمات قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، التي تستهدف المدنيين، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us