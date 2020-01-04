سياسة
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الحرس الثوري الإيراني: 35 موقعاً أمريكياً في مرمى أهدافنا
أعلن قائد في الحرس الإيراني أن بلاده حددت 35 موقعاً حيوياً لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تل أبيب، وألمح إلى أن إيران ستستهدف الولايات المتحدة في مضيق هرمز، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
الحرس الثوري الإيراني: 35 موقعاً أمريكياً في مرمى أهدافنا
إيران تتوعد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني  / Reuters
4 يناير 2020

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كرمان الجنوبي غلام علي أبو حمزة السبت، أن بلاده حددت 35 موقعاً حيوياً لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط وتل أبيب، لتكون في مرمى النيران الإيرانية، وفقاً لوكالة "تسنيم " الإيرانية للأنباء.

وصرح أبو حمزة للوكالة الإيرانية: "سننتقم لسليماني، وإيران حددت 35 موقعاً أمريكياً حيوياً في المنطقة، إضافة إلى تل أبيب، لتكون في مرمانا".

كما أشار إلى أن إيران ستستهدف الولايات المتحدة في مضيق هرمز، إذ قال بأن المضيق "يعدّ نقطة حيوية بالنسبة إلى الغرب، وأن عدداً كبيراً من المدمرات والسفن الأمريكية تمرّ من خلاله".

وفجر الجمعة، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، عزمها إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى الشرق الأوسط.

في المقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وجرى إعلان الحداد في البلاد 3 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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