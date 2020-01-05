سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 يناير/كانون الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 يناير/كانون الثاني 2020
إيران تحدّد 35 موقعاً  أمريكيّاً في الشرق الأوسط في مرمى أهدافها، عقب اغتيال قاسم سليماني / Reuters
5 يناير 2020

أهمالأحداث:

الحرس الثوري الإيراني: 35 موقعاً أمريكيّاً في مرمى أهدافنا، و44 ألف نازح سوري في أقل من أسبوع مع مواصلة النظام وداعميه قصف إدلب

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الحرس الثوري الإيراني: 35 موقعاً أمريكيّاً في مرمى أهدافنا

أعلن قائد في الحرس الإيراني أن بلاده حدّدَت 35 موقعاً حيويّاً لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تل أبيب، وألمح إلى أن إيران ستستهدف الولايات المتحدة في مضيق هرمز، حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. [TRT عربي]

كما أشار أبو حمزة إلى أن إيران ستستهدف الولايات المتحدة في مضيق هرمز، إذ قال إن المضيق "يُعَدّ نقطة حيوية للغرب، وإن عدداً كبيراً من المدمرات والسفن الأمريكية تمرّ من خلاله". [TRT عربي]

سوريا.. 44 ألف نازح في أقلّ من أسبوع مع مواصلة النظام وداعميه قصف إدلب

يواصل النظام السوري وحلفاؤه غاراتهم المكثفة على المناطق السكنية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وتشنّ قوات النظام وروسيا والمجموعات المدعومة من إيران منذ صباح السبت، هجمات برية وجوية في مختلف المناطق بريف إدلب الجنوبي. [TRT عربي]

وتتزامن الهجمات مع نزوح المدنيين نحو المناطق الآمنة قرب الحدود مع تركيا، إذ تجاوز عدد النازحين في الأيام الخمسة الأخيرة 44 ألفاً. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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