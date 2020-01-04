سياسة
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رئيس البرلمان التركي: مقتل سليماني بالعراق مثير للقلق من حيث القانون الدولي
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق مثير للقلق من حيث القانون الدولي. وأعرب شنطوب عن اعتقاده أن اغتيال سليماني لن يؤثر بشكل إيجابي على المجريات في الشرق الأوسط وبخاصة العراق.
رئيس البرلمان التركي: مقتل سليماني بالعراق مثير للقلق من حيث القانون الدولي
رئيس البرلمان التركي يعرب عن اعتقاده أن اغتيال سليماني لن يؤثر بشكل إيجابي على المجريات في الشرق الأوسط  / AA
4 يناير 2020

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق مثير للقلق من حيث القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريح صحفي لشنطوب السبت، في ولاية تكيرداغ شمالي غربي البلاد، تطرق فيها إلى مقتل سليماني الجمعة، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وأضاف أن "قتل مسؤول حكومي لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلدٍ ثالث يعد أمراً مثيراً للقلق من حيث القانون الدولي".

وأعرب شنطوب عن اعتقاده بأن اغتيال سليماني لن يؤثر بشكل إيجابي على المجريات في الشرق الأوسط وبخاصة في العراق.

وأكد ضرورة توصل جميع دول المنطقة بما فيها القوات العسكرية القادمة إلى المنطقة من الخارج، إلى تفاهم مشترك يهدف إلى إرساء السلام وتخفيف حدة التوتر في أقرب وقت بالشرق الأوسط.

وأوضح أن "المفهوم الذي يرى قطرة النفط أثمن من قطرة الدم لا يمكن أن يأتي بالسلام إلى الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مع نظيريه الإيراني حسن روحاني، والعراقي برهم صالح، العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن مباحثات أردوغان مع نظيريه جاءت في اتصالين هاتفيين منفصلين.

وفجر الجمعة، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، عزمها إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى الشرق الأوسط.

في المقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وإعلان الحداد في البلاد 3 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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